Alpagut'ta tarımın nabzı: üreticilerin talepleri yerinde dinlendi

Alpagut köyünde üreticilerle yüz yüze değerlendirme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, köy ziyaretleri kapsamında Alpagut Köyü’nde çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen görüşmede, tarımsal üretimin mevcut koşulları sahada ele alındı ve üreticilerin öncelikli talepleri kayda geçirildi.

talepler ve öncelikli konular:

Toplantıda üreticiler; sulama, gübre ve ilaç kullanımı, hastalık ve zararlı yönetimi ile ürün pazarlaması gibi konularda talep ve önerilerini paylaştı. Sahadaki gözlemler doğrultusunda, uygulamadaki eksiklikler ve çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

iletişim ve izleme kararı:

Ayvalık, görüşmelerin ardından üreticilerle sürekli diyalog içinde olacaklarını vurguladı: "Üreticilerimizle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Tarımsal üretimin geliştirilmesi için çiftçilerimizle iletişim halinde olmaya ve onların görüşlerini değerlendirmeye devam ediyoruz". Yapılan değerlendirmeler, ilerleyen dönemde atılacak adımlarda referans teşkil edecek.

BİLECİK’TE ÇİFTÇİLERİN TALEPLERİ DİNLENDİ