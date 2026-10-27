Çivril başkanı Dere: sandığın iradesine saygı gösterilmeli

Çivril belediye başkanı semih dere’den tepki

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendiğini duyurdu. Dere, açıklamasında halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin demokrasinin temel dayanağı olduğuna dikkat çekti.

paylaşımın içeriği:

Dere yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Merkezefendi Belediye Başkanımız Sn. Şeniz Doğan’ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendim. Halkımızın sandıkta ortaya koyduğu irade, demokrasimizin en temel dayanağıdır. Hukukun üstünlüğü, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi herkes için geçerli olmalıdır

siyasi ve hukuki vurgu:

Dere’nin mesajı, demokratik seçimlerle belirlenen iradeye saygı duyulması gerektiğini vurguluyor ve hukukun üstünlüğü ile eşitlik ilkelerinin herkes için uygulanmasının önemine işaret ediyor. Açıklama, yerel yönetimler arasındaki dayanışma çağrısı olarak da okunabilecek bir vurgu taşıdı.

Paylaşımdaki vurgular, sürecin hukuki çerçevede değerlendirilmesi ve demokratik usullere bağlılığın korunması gerektiği mesajını pekiştirdi.

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE'NİN ŞENİZ DOĞAN GÖZALTINA ALDIĞIYLA İLGİLİ YAYINLADIĞI MESAJ