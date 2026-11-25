İlk Türk astronotun Sivas açıklamaları

Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmiş ilk Türk astronot olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu koordinasyonunda düzenlenen 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' programına katılan Gezeravcı, uzay deneyimlerini ve ülkenin milli uzay hedeflerini paylaştı.

Aya ulaşma hedefi:

Gezeravcı, Türkiye'nin Ay programına ilişkin yol haritasını anlatarak 2027 yılının ikinci çeyreğinde aya ulaşma hedefi koyduklarını belirtti. Programın iki kademeli olduğunu ifade eden Gezeravcı, birinci kademede dünyadan sağlıklı bir fırlatma ile tespit edilen bir noktaya sert iniş gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. İkinci kademede ise daha önceden hazırlanmış bilimsel bir objeyi Ay yüzeyine yumuşak iniş ile ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Gezeravcı, bu hedefin şu ana kadar dünyada başarılan beş görevin ardından Türkiye'yi altıncı ülke konumuna taşımayı amaçladığını vurguladı ve 1966'da Amerika ve Rusya ile başlayan sürecin Çin, Hindistan ve Japonya ile devam ettiğini hatırlattı.

Yerli teknolojiler ve rover testleri:

Milli teknoloji vurgusu yapan Gezeravcı, bor madeninin etkin kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bor madenini verimli kullanan ülkeler arasında olduğunu söyleyip, bordan üretilen borax gibi maddelerin tank dış yüzeylerinde kullanılan ana materyallerden biri olduğunu ve bu ürünü dünyada üretebilen üç ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Ayrıca, uzaya bırakılan bir objeyi bir yörüngeden alıp başka bir yörüngeye taşıyabilecek platformlara sahip iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu ve insansız platformlarla havada uçan başka bir objeyi vurabilen sistemler geliştirdiklerini ifade etti.

Rover geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gezeravcı, sistemlerin yerlilik oranının yüzde 87 civarında olduğunu açıkladı. Üretilen roverin Ankara'da bir kuruma ait ekipman transferiyle başka bir kuruma taşındığını, burada uzay şartlarında maruz kalabileceği fiziksel testlerden geçirildiğini söyledi.

Program sonunda Gezeravcı, katılımcı öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak milli uzay hedeflerinin teknik ve organizasyonel boyutları hakkında bilgi verdi.

İLK TÜRK ASTRONOT TUĞGENERAL ALPER GEZERAVCI, SİVAS'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİĞİ PROGRAMDA KONUŞTU