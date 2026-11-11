Ordu'da iki ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi ve gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Altınordu'daki operasyon:

Altınordu ilçesinde düzenlenen çalışmada, yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada 428 gram metamfetamin bulundu ve şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatsa'daki operasyon:

Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda ele geçirilen metamfetamin miktarı 1 kilo 102 gram olarak kayıtlara geçti.

Her iki ilçedeki şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen delillerin dosyaya eklendiğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER