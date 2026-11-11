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Elazığ'da bulvarda zincirleme çarpışma: üç araçta hasar, 1 yaralı

Elazığ'da Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda kamyonet, yolcu minibüsü ve hafriyat kamyonu çarpıştı; araçlarda hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da bulvarda zincirleme çarpışma: üç araçta hasar, 1 yaralı

Kaza kısa özeti:

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, bir yolcu minibüsü ve bir hafriyat kamyonuın karıştığı zincirleme çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu ve 1 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme gerçekleştirdi. Yetkililer, çarpışmanın nedeninin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ELAZIĞ&#039;DA KAMYONET, YOLCU MİNİBÜSÜ VE HAFRİYAT KAMYONUNUN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1...

ELAZIĞ'DA KAMYONET, YOLCU MİNİBÜSÜ VE HAFRİYAT KAMYONUNUN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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