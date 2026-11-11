Kayıp Sefa Soyalp dosyasında HTS ve baz verileriyle 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dosyada gözaltına alınanlar ve adli süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sefa Soyalp’in 2019 yılında kaybolmasına ilişkin soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü. HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve diğer teknik incelemeler doğrultusunda belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiden G.C. hakkında cezaevi kaydı bulunduğu, diğer şüpheli Shakhlo J.’nin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Teknik inceleme ve deliller:

Çalışmada kayıp şahsın olay öncesi ve sonrası irtibat kurduğu kişiler ve kullandığı hattın HTS kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. İncelemeler, Soyalp’in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara’da bulunduğunu ve bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının olduğunu ortaya koydu. Kayıtlara göre Sefa Soyalp’in telefon hattı 20 Ekim 2019 tarihinde kapanmış, bu tarihten sonra sinyal hareketleri ve konum bilgilerinin analizinde çelişkiler tespit edildi.

Operasyonda, Soyalp ile aynı evde kaldığı belirlenen Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. da yakalananlar arasında yer aldı. Şüphelilerin tespitinde HTS verilerinin yanı sıra baz istasyonu kayıtları ve teknik takipler belirleyici oldu.

İlişkiler, iddialar ve ifade çelişkileri:

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’de babasına ait çantacıda çalışan 21 yaşındaki Sefa Soyalp, aynı iş yerinde görevli Esen Gül O. ile ilişki yaşadı; daha sonra Esen Gül O.’nun üvey annesi Serap Ü. ile yakınlık iddia edildi. Bu iddiaların ardından anne ve kız, mahalle baskısından kaçınmak amacıyla Soyalp ile birlikte İstanbul’a gelerek yaklaşık bir ay Sancaktepe’de aynı evde kaldığı öne sürüldü.

Soyalp’in İstanbul döneminde farklı kişilerle ilişki kurduğu, Gani Can E. aracılığıyla Özbekistan uyruklu Umida E. ile tanıştığı ileri sürüldü. Ardından Soyalp’in, aynı iş yerinde çalıştığı 19 yaşındaki Sırojıddın ile Çekmeköy Merkez Mahallesi Eren Sokak’ta bir evde birlikte yaşamaya başladığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında adı geçen Akbarov’ün bir üniversitenin maliye bölümünden mezun olduğu, verdiği ifadede suçlamaları reddettiği ve Türkçe bilmediğini iddia ettiği belirtildi. Yapılan teknik incelemelerde ise Akbarov’un Türkçe konuşabildiği tespit edildi. İddialarda, Soyalp’in Akbarov’un annesi Shakhlo J.’ye yönelik sarkıntılık yaptığı; bunun üzerine evde tartışma yaşandığı ve Soyalp’in telefonunun kapandığı süreçte Akbarov’un Soyalp’in telefonunu alarak evden ayrıldığını söylediği yer alıyor. Ancak telefonun konum bilgilerinin bir süre daha evden sinyal verdiği, bu anlatımla çelişen bir unsur olarak kayda geçti.

Ayrıca soruşturmada adı geçen Ahmet P. isimli kişinin de sık sık eve gidip geldiği ve Eyüpsultan ile Çekmeköy arasında hareket ettiği belirlendi.

Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 6 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle dosyada yeni süreç başladı. Yetkililer soruşturmanın ve teknik incelemelerin sürdüğünü bildiriyor.

Kayıp ‘Sefa Soyalp’ dosyasında 6 şüpheli yakalandı