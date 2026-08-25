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Ormanın sessiz misafiri Sinop'un Kayabaşı Mahallesi'nde görüldü

Sinop'un Erfelek ilçesi Kayabaşı Mahallesi yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüldü; vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanın sessiz misafiri Sinop'un Kayabaşı Mahallesi'nde görüldü

Sinop'ta vaşak görüntülendi

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, halk arasında 'ormanı hayaleti' olarak bilinen bir vaşak görüldü. Bölgedeki ağaçlık ve çalılık alanlar arasında fark edilen yaban hayvanı, kısa süreli gözlemlendi.

görüntülenen anlar:

Yol kenarındaki yeşillik alan içinde hareket eden vaşağın, çalılıkların arasında durup etrafı izlediği ve daha sonra gözden kaybolduğu görüldü. Gözlem sırasında hayvanın çevresini dikkatle taradığı anlar dikkat çekti.

vatandaş gözlemi:

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hayvanın nesli korunma altında olan bir vaşak olduğu fark edildi. Kısa süreli gözlemin ardından vaşağın bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNE BAĞLI KAYABAŞI MAHALLESİ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA, NESLİ TÜKENME...

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNE BAĞLI KAYABAŞI MAHALLESİ MEVKİSİNDEKİ ORMANLIK ALANDA, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN VE "ORMANI HAYALETİ" OLARAK BİLİNEN VAŞAK OBJEKTİFLERE TAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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