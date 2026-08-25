Keban Baraj Gölü'nde 10 kiloluk sazanı yakalayan amatör balıkçının anları

Keban Baraj Gölü'nde dikkat çeken av:

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçı Mahmut Orman, oltayla verdiği mücadele sonucunda yaklaşık 10 kilogram ağırlığında bir sazan yakaladı. Oltaya takılan balığın büyüklüğü çevredeki amatör ve profesyonel balıkçıların ilgisini çekti.

Orman, balığı kıyıya çıkarana kadar uzun süre mücadele etti; bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kıyıya çıkarılan dev sazan, fotoğraf ve videolarda net biçimde görüldü.

bölgedeki balıkçılığa etkisi:

Keban Baraj Gölü'nde yakalanan bu tür büyük balıklar, bölgedeki amatör balıkçılığa olan ilgiyi artırıyor. Yerel amatörlerin paylaşımları ve görüntüler, göle yönelik ziyaretleri, oltayla avcılığı teşvik ediyor.

Yakalanan sazanın boyu ve ağırlığı dikkat çekse de, av anı ve paylaşılan görüntüler amatör balıkçılığın sosyal medyada ve yerel topluluklarda konuşulmasına neden oldu.

ELAZIĞ'DA AMATÖR BİR BALIKÇI KEBAN BARAJ GÖLÜ'NDE 10 KİLOLUK SAZAN YAKALADI