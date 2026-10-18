altın portakal’da kapsayıcı seçki: engelsiz filmler festivalde izleyiciyle buluşuyor

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Engelsiz Filmler Festivali işbirliğiyle bu yıl kapsayıcı sinema odaklı bir seçki sunuyor. 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında hazırlanan "Engelsiz Filmler" seçkisi, kültür ve sanat etkinliklerinde erişilebilirlik uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

erişilebilir gösterimler ve uygulamalar:

Seçkide yer alan film gösterimleri, tüm izleyicilerin salona erişimini kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Filmler, görme engelliler için sesli betimleme ve işitme engelliler için ayrıntılı altyazı desteğiyle sunulacak. Ayrıca "Şarkıcı Balina" filmi, özel şartlarla düzenlenen Otizm Dostu gösterim olarak programda yer alıyor; bu gösterimde hareket ve yeme-içme serbestliği sağlanacak, ses seviyesi düşük tutulacak ve ışıklar loş bırakılacak.

gösterimler, filmler ve program ayrıntıları:

Seçkide izleyicilerle buluşacak iki ödüllü yapım şöyle:

Şarkıcı Balina - The Last Whale Singer (2025): Almanya, Çekya ve Kanada ortak yapımı; yönetmen Reza Memari. 2025 Uluslararası Çocuk ve Genç İzleyici Film Festivali Schlingel'de "En İyi Uluslararası Uzun Metrajlı Çocuk Filmi" ödülünü aldı. Film, okyanusları koruyan son şarkıcı balinanın yetim oğlu Vincent'ın macerasını anlatıyor.

Genç Anneler - Young Mothers (2025): Belçika ve Fransa ortak yapımı; yönetmenler Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne. 2025 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve Ekümenik Jüri Ödülü'ne layık görüldü. Film, genç annelerin sığınma evinde yaşadıkları zorluklar ve daha iyi bir hayat kurma umutlarını odağa alıyor.

Her iki film de 31 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda festival katılımcılarına ücretsiz olarak gösterilecek. "Şarkıcı Balina" saat 12.30'da, "Genç Anneler" ise saat 15.30'da izleyiciyle buluşacak.

söyleşi: erişilebilir sinema üzerine buluşma

Gösterimlerin ardından, Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı ve Engelsiz Filmler Festivali kurucularından Emrah Kalan ve Kıvanç Yalçıner katılımıyla "Bir arada Film İzlemek Mümkün! Erişilebilir Sinema" başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Etkinlikte Türkiye'den ve dünyadan erişilebilir sinema uygulamaları örnekleri ve üretim süreçleri ele alınacak, erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına dair tartışmalar yer alacak.

Altın Portakal ile Engelsiz Filmler Festivali işbirliği, sinemanın daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlama ve kültür-sanat alanında fırsat eşitliğini güçlendirme yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ VE ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ İŞBİRLİĞİ İLE BU SENE "ENGELSİZ FİLMLER" SEÇKİSİ ALTIN PORTAKAL’DA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK.