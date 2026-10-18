Safranbolu'nun yükseklerinde kartpostallık kar sürprizi: mantar toplayanlar şaşırdı

Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde erken kar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1700 rakımlı Ömür Ahmet Kıran mevkiinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki ormanları beyaza bürüdü. Erken sezonda gerçekleşen yağış, özellikle çamlık alanlarda yoğun beyaz örtü oluşturdu ve sisle birleşen manzara fotoğraf karelerini aratmayan görüntüler sundu.

Doğaseverler ve mantar toplayanlar alanda:

Karla kaplı ormanlara mantar toplamak için gelen vatandaşlar, ellerinde bıçak ve kovalarla kanlıca mantarı aramaya devam etti. Beklenmedik kar sürpriziyle karşılaşan mantar toplayanların renkli halleri, karla kaplı çam ağaçları arasında dikkat çekti. Bölgedeki faaliyetler dronla havadan görüntülenerek sahnenin geniş bir panorama kaydı alındı.

Günlük hayat ve sosyal medyadan gelen ilgiler:

Mantar toplamaya gelenlerden Ahmet Yılmaz, “Mantar toplamaya geldik ancak beklenmedik bir sürprizle karşılaştık, kar yağmış” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bir diğer vatandaş ise sosyal medyada gördüğü kar paylaşımlarının ardından çocuklarıyla bölgeye gelerek karın tadını çıkardı. Bu tür erken kar görüntüleri, bölgeye yönelik hem yerel ilgi hem de ziyaretçi akışını artırdı.

Ömür Ahmet Kıran mevkiinin sis ve karla kaplanan doğal dokusu, dron çekimleriyle daha da belirginleşti ve bölge sakinleri ile doğaseverler için unutulmaz anlar oluşturdu. Yetkililer ve ziyaretçiler, söz konusu alanlarda doğaya zarar vermeden ve güvenlik önlemlerini alarak gezilmesini tavsiye ediyor.

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE 1700 RAKIMLI ÖMÜR AHMET KIRAN MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, ORMANLARI BEYAZA BÜRÜDÜ