Dokuma Park'ta minik keşifler: Antalya çocuk festivali aileleri bir araya getirdi

Antalya Çocuk Festivali Dokuma Park'ta gerçekleştirildi

Antalya Çocuk Festivali, Dokuma Park'ta çocukları ve ailelerini bir araya getiren yoğun katılımlı bir etkinlik olarak düzenlendi. Bando gösterileri, bubble showlar, rengârenk maskotlar ve sürpriz hediyelerle zenginleşen festivalde minikler hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı.

Festival alanında kurulan deneyim istasyonları ve atölyeler, ailelerin birlikte vakit geçirip öğrenmesini hedefledi. Yaklaşık 15-20 firmanın katıldığı organizasyonda; uçak simülatörü, model uçak yapımı, çiçek ekimi, taş boyama, resim, dijital deneyim alanları ve rafting gibi çok sayıda etkinlik yer aldı.

Atölyeler ve deneyim alanları:

Deneyim istasyonlarında minikler ve ebeveynleri bir arada çeşitli etkinliklere katıldı. Bazı alanlarda çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte çiçek ekti, taş boyama ve resim çalışmaları yaptı. Uçak simülatörüne binen çocuklar kısa süreli “pilotluk” deneyimi yaşarken, rafting alanı sayesinde katılımcılar rafting yapıyormuş hissini deneyimledi.

Organizasyon, Antalya'da düzenlenen etkinlik modellerini bir araya getirerek ailelerin kolayca erişebileceği bir program oluşturdu. Sahne gösterileri, bando performansları ve maskotlar ise gün boyunca festival atmosferini canlı tuttu.

Organizatör ve katılım hedefleri:

Festival hakkında bilgi veren Hilal Kara, etkinliğin ilk kez düzenlendiğini ve amaçlarının bunu geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi. Kara, "Bugün burada Antalya Çocuk Festivali’nin ilkini düzenliyoruz. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizim festivalimizde şöyle bir konseptimiz var. Yaklaşık 15-20 firma buraya katıldı. Bu katılan firmalarda deneyim atölyeleri kuruldu. Bu deneyim atölyelerinde çocuklar, anne babalarıyla beraber etkinlikler yapılacak. Mini COP 31 etkinlik alanımız var. Malum biliyorsunuz COP 31 yaklaşıyor. Bununla beraber siz de gördüğünüz gibi görsel şovlar var, sahne etkinlikleri var. Çocuklar, anne ve babalarıyla beraber doya doya vakit geçirecekler" dedi.

Kara atölyelerle ilgili olarak da, "Deneyim atölyelerinde beraber oyun oynuyorlar. Bir atölyede beraber çiçek ekiyorlar, beraber resim yapıyorlar. Beraber uçak simülatörüne biniyorlar. Rafting var mesela. Orada raftingde çocuklar rafting yapıyormuş gibi deneyimliyorlar. Biz aslında Antalya’da yapılan etkinliklerin modellerini bu festivale taşımış olduk. Antalya’da ne kadar anne ve çocuğun ve aile çocuğun beraber gidebileceği etkinlikleri bu festivale getirdik. Burada beraber deneyimliyorlar" ifadelerini kullandı.

İzlenimler ve aile yorumları:

Festivale çocuklarıyla gelen katılımcılar etkinliklerin sürmesini istedi. Hakan Akgül, "Bence böyle şeylerin daima olmasını isteriz. Çocuğum şu anda eğleniyor. İlk başta beraber uçak yaptık, top oynadık. Şimdi de balon patlatma etkinliğine katıldık" diyerek memnuniyetini aktardı.

Gülçin Ercan ise atölyelerin çocuklar için faydalı olduğuna vurgu yaptı: "Çok güzel buldum. Çocuklar için çok faydalı. Özellikle atölye kısmını çok beğendim. Oğlum orada çok eğlendi. Etkinlikler oldukça çeşitli ve renkliydi. Taş boyama yaptık, balon patlatma etkinliğine katıldık, test çözdük ve bloklama etkinliği yaptık. Birçok etkinliğe katıldık, hoşumuza gitti" dedi.

Organizatörler festivali düzenli hale getirmeyi hedeflerken, aileler de benzer etkinliklerin devam etmesini talep ediyor. Festival, çocukların eğlenirken öğrenmesine odaklanan bir gün sundu.

ANTALYA ÇOCUK FESTİVALİ, DOKUMA PARK'TA ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ