Onuncu kitap günleri dokuz gün sürdü: Şahinbey'de okuma buluşması

Onuncu kitap günleri şahinbey kongre ve sanat merkezi'nde tamamlandı

Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır" temalı Kitap Günleri, 10-18 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dokuz gün boyunca süren fuar, her yaştan okuru aynı çatı altında buluşturarak yoğun ilgi gördü.

Katılımcı profili ve etkinlik çeşitliliği:

Organizasyonda 176 yayınevi stand açarken, farklı türlerden eserlerle okurlarla buluşan 151 yazar söyleşiler ve imza günleriyle yer aldı. Ziyaretçiler; çocuk, genç ve yetişkin edebiyatı, akademik yayınlar ve popüler türlerde geniş bir seçkiye ulaşma imkanı buldu. Yazar söyleşileri fuarın programını zenginleştirirken, öğrenciler için düzenlenen oturumlar katılımı artırdı.

Hedefler, katılımcı yorumları ve fiyat avantajı:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fuarın amacının okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı ve küçük yaşta kitapla buluşmanın önemine dikkat çekti. Ziyaretçiler, çok sayıda yayınevi ve yazarı tek bir alanda görmenin kolaylık sağladığını, fuardaki kitap fiyatlarının diğer satış noktalarına göre daha uygun olduğunu belirtti. Öğrenciler özellikle imza ve söyleşi fırsatlarını değerli bulduklarını ifade etti.

Fuar boyunca katılımcılar, aradıkları eserleri bulmanın yanı sıra yazarlarla doğrudan iletişim kurma, yeni kitap keşfetme ve okuma alışkanlıklarını güçlendirme fırsatı yakaladı. Organizasyon, Şahinbey Belediyesi'nin okuma seferberliğine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi ve katılımcılar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerini iletti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ