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Nöbet aralarında hurdaya hayat veren sağlık memurunun atölyesi

Samsun'da sağlık memuru Aydın Acar (62), nöbet aralarında çatısındaki atölyede hurda metal ve ahşaptan oyuncak, oturak ve bahçe dekorasyonları üretiyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nöbet aralarında hurdaya hayat veren sağlık memurunun atölyesi

Atölyesini çatıda kurdu:

Samsun'da görev yapan Aydın Acar (62), Samsun Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 38 yıldır sağlık memuru olarak çalışıyor. İki çocuk babası olan Acar, nöbet usulü mesai nedeniyle kalan zamanlarını üretime ayırmak için evinin çatısını atölyeye çevirdi. Küçük tamirat ve onarım işlerini ise evinin bodrumunda sürdürüyor.

Malzeme temini ve üretim çeşitleri:

Yaklaşık 15 yıldır hobi olarak ahşap ve metal işleri yapan Acar, hurdalardan temin ettiği metal parçalar ile atıl durumdaki ahşapları değerlendiriyor. Kırık palet parçalarından çocuk oyuncakları, oturaklar, aksesuarlar ve bahçe dekorasyonları gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. Hurdalardaki malzemeleri depo sahipleriyle anlaşarak temin ettiğini, depodaki parçaların ne işe yarayacağını düşündükten sonra işe koyulduğunu belirtiyor.

Çalışma yaklaşımı ve öğrenme:

Acar, çalışmalarını ticari amaç gütmeden hobi olarak sürdürüyor; ticari kaygının yaratıcılığı ve keyfi azaltacağını düşünüyor. İnterneti bir öğrenme kaynağı olarak kullandığını, eskiden usta-çırak ilişkisine dayanan bilginin yerini artık internetin aldığını söylüyor ve gerektiğinde diğer ustalarla istişare ettiğini ifade ediyor. Evde bozulan eşyaları da kendisi onarmaya çalıştığını, bu uğraşın kendisine mutluluk verdiğini ve yaşam kalitesini yükselttiğini vurguluyor.

AYDIN ACAR, MESAİSİNDEN ARTA KALAN ZAMANLARDA HURDA METAL VE AHŞAP PARÇALARINI SANAT ESERLERİNE...

AYDIN ACAR, MESAİSİNDEN ARTA KALAN ZAMANLARDA HURDA METAL VE AHŞAP PARÇALARINI SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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