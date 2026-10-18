İnkumu'da yükselen dalgalar sahili atıklarla doldurdu

İnkumu sahilinde dalgaların etkisi

Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından İnkumu sahilinde yükselen dev dalgalar kıyı şeridinde önemli değişikliklere yol açtı. Bölgeye verilen turuncu kod uyarısı ile birlikte deniz koşulları ağırlaşırken, dalgaların kıyıya vurması sonucu sahil bandı atıklarla doldu.

İl genelinde su baskınları ve çatı hasarları bildirilirken, kıyı kesiminde dalga boyunun artmasıyla birlikte denize karışan çöpler, odun parçaları ve diğer atıklar sahile taşındı. Turizm açısından bilinen İnkumu’nda bu görüntüler mevsim normallerinin dışında bir tablo ortaya koydu.

kıyıda biriken atıklar ve zararlar:

Dalgaların etkisiyle sahile taşınan malzemeler arasında dal parçaları, kütükler ve plastik atıklar öne çıktı. Sahilde bulunan çocuk oyun alanı zarar görürken, bazı puf koltuklar dalgalar tarafından denize sürüklendi. Bu maddi zararlar sahil görünümünü olumsuz etkiledi.

durum değerlendirmesi ve can kaybı:

Sahil kenarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak ortaya çıkan çöplük görüntüsü hem yerel halk hem de ziyaretçiler için endişe kaynağı oldu. Yetkililer ve ilgili birimler tarafından yapılacak temizlik ve değerlendirme çalışmaları kamu güvenliği ile sahil düzeninin tekrar sağlanması açısından önem taşıyor.

Dev dalgalar sahili çöplüğe çevirdi