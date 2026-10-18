Karadeniz Ereğli'de rüzgar çatıdaki baz istasyonunu devirdi

Olayın genel görünümü:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ilçenin Orta Cami mevkiinde bir apartmanın çatı katına yerleştirilmiş baz istasyonunun yıkılmasına neden oldu. Olay, büyük bir gürültüyle gerçekleşirken çevrede yaşayanlarda paniğe yol açtı.

Olayın seyri ve bildirim:

Edinilen bilgiye göre, rüzgarın etkisiyle çatıdaki ekipman devrildi ve yıkım anı çevredekiler tarafından fark edildi. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak olay yetkililere bildirildi. Olay anında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi kaynak metinde yer almamaktadır.

Yetkililerin müdahalesi bekleniyor:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye müdahale için ekiplerin gelmesi bekleniyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar ve yapılacak çalışmalar, hasarın boyutu ve gerekirse alınacak güvenlik önlemleri hakkında netlik sağlayacak. Yetkililerin müdahalesi sonrası bölgenin güvenliğinin yeniden sağlanması hedefleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler doğrultusunda resmi kurumların açıklamaları takip edilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA BULUNAN BAZ İSTASYONU YIKILDI. BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE MEYDANA GELEN OLAY, ÇEVREDE PANİĞE NEDEN OLDU.