Altındağ'da iş makinesinin darbesi doğalgaz hattında yangına yol açtı

Altındağ'da doğalgaz hattında patlama ve yangın

Altındağ ilçesinin Hacı Bayram Bulvarı kesiminde belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışması sırasında bir iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu önce yüksek bir patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışan ekipler yangına müdahale ederken alevlerin yükseldiği bildirildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

güncel durum ve ilk belirlemeler:

Olayın yaklaşık 1,5 saat önce meydana geldiği belirtilirken, sahada alevlerin yükselmeye devam ettiği gözlemlendi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİNİN YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA İŞ MAKİNESİNİN DOĞAL GAZ BORU HATTINA ZARAR VERMESİ SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. PATLAMANIN ARDINDAN ÇIKAN YANGINA EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.