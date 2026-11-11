Ankara Altındağ'da yol çalışması doğal gaz borusunu ezdi, yangın itfaiyeyle kontrol altına alındı

Ankara Altındağ'da doğal gaz hattında yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu Hacı Bayram Bulvarı'nda önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı.
olay yeri ve müdahale:
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgeye ulaşarak müdahalede bulundu.
soruşturma ve soğutma çalışmaları:
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı
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