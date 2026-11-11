Mazı'da yangından etkilenen alana 250 fidan dikildi

Mazı Mahallesi'nde fidan dikimi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mazı Mahallesi'nde yangından etkilenen alana 250 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, bölgenin yeniden yeşillenmesine katkı sağlamayı amaçladı.

etkinliğe katılanlar:

Programa Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sağkal, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, Bodrum ve Mumcular Orman İşletme Şefliği yetkilileri ve çalışanları, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

dikim süreci ve kapanış:

Etkinlikte öğrenciler de aktif rol aldı; fidanlar dikildikten sonra can suyu verildi ve katılımcılara hediye ve ikramlar takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı ve bölgenin rehabilitasyonu için çalışmaların süreceği vurgulandı.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE 250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.