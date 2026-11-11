Didim'de 200 milyon TL'lik filo yenilemesi hizmete dönüştü

Tanıtım ve yatırım detayları:

Didim Belediyesi bünyesine yeni kazandırılan araç ve ekipmanlar, Belediye Başkanı Hatice Gençay ile gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Toplam maliyeti 200 milyon TL olan yatırımın 47 milyon TL kısmı Devlet Malzeme Ofisi kredisi, kalan 153 milyon TL ise Didim Belediyesi bütçesinden karşılandı. Teslim edilen donanım arasında 40 araç ile 10 iş makinesi ve ekipman bulunuyor.

Araçların kullanım alanları ve dağılımı:

Yeni araç ve ekipmanlar başta Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri olmak üzere ilgili birimlerin günlük hizmetlerinde kullanılacak. Atık toplama, cadde ve sokak temizliği, konteyner yıkama, yol ve altyapı çalışmaları ile kent bakım ve düzenine yönelik ihtiyaçlara bu araçlarla cevap verilecek. Her bir araç ve ekipman, görev alanındaki müdürlüğün hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Başkanın değerlendirmesi ve sahaya hızlı çıkış:

Başkan Gençay, sergilenen araçlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Kamu kaynaklarını doğru ve amacına uygun şekilde kullanıyoruz. Belediyemizin hizmet gücünü artıran araç ve ekipmanlarımızı tanıtmak için bir aradayız. Filomuza kattığımız 40 araç ve ayrıca 10 iş makinesi ve ekipman, başta Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlüklerimiz olmak üzere ilgili birimlerimizin hizmetlerinde kullanılmaktadır. Atık toplama, cadde ve sokakların temizliği, konteynerlerin yıkanması, yol ve altyapı çalışmaları, kentimizin bakım ve düzeni gibi ihtiyaçlara bu araçlarımızla yanıt veriyoruz. Her araç ve ekipman, görev alanındaki müdürlüğümüzün hizmet çalışmalarına katkı sunuyor. Araçlarımızı alır almaz bekletmeden göreve gönderdik. İş yoğunluğumuz nedeniyle filomuza kattığımız araçları tanıtım için bekletmedik; teslim alır almaz sahadaki görevlerine gönderdik. Bugün sizlere tanıttıktan sonra da hemen işlerinin başına dönecekler. Çünkü bizim için asıl olan, aracın tanıtımından önce kentimize hizmet etmesidir"

Tanıtımın ardından araçların bir kısmı kent içinde konvoy yaparak halkla buluşturuldu; diğerleri ise teslim alır alınmaz görev yerlerine intikal etti. Belediyenin bu yatırımı, günlük belediye hizmetlerinin kapasitesini artırmayı ve altyapı ile temizlik çalışmalarının sürekliliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

DİDİM BELEDİYESİNİN YENİ ARAÇLARI TANITILDI BAŞKAN GENÇAY "ARAÇ FİLOMUZU 200 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YENİLEDİK"