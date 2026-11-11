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Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da Pozantı-Niğde Otoyolu Eskikonacık mevkiinde kaçış rampasına giren kamyon beton bariyere çarptı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’da Pozantı-Niğde Otoyolu’nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan toplam 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA&#039;DA BETON BARİYERE ÇARPAN KAMYONDAKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİYSE YARALANDI. İHBAR...

ADANA'DA BETON BARİYERE ÇARPAN KAMYONDAKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİYSE YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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