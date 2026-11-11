Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adana’da Pozantı-Niğde Otoyolu’nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.
Kaza ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan toplam 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
ADANA'DA BETON BARİYERE ÇARPAN KAMYONDAKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİYSE YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
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