Kaçış rampasında kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’da Pozantı-Niğde Otoyolu’nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.

Kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan toplam 5 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA'DA BETON BARİYERE ÇARPAN KAMYONDAKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİYSE YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.