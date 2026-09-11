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Altındağ’da park halindeki lüks otomobil hurda yığınına döndü

Altındağ Mahallesi 156 Sokak'ta park halindeki 06 DBU 147 plakalı lüks araç, 17.30'da çıkan yangında küle döndü; itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Altındağ’da park halindeki lüks otomobil hurda yığınına döndü

olay yeri ve yangının seyri:

Antalya'nın Altındağ Mahallesi 156 Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında, park halindeki bir otomobilden dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Söz konusu araç, 06 DBU 147 plakalı lüks otomobildi. Kısa sürede alevlerin sardığı araç hızla tutuştu ve yangın kontrolden çıktı.

müdahale ve hasar tespiti:

Olay yerine sevk edilen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürülse de araç kullanılamaz hale gelerek geride tam anlamıyla bir hurda yığını kaldı.

neden araştırılıyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; görgü tanıklarının ifadeleri ve araçta yapılacak teknik değerlendirme yangının nedeninin tespit edilmesinde rol oynayacak.

ANTALYA’DA ALEVLERİN TESLİM ALDIĞI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ.

ANTALYA’DA ALEVLERİN TESLİM ALDIĞI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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