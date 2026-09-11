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Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

Nevşehir'de TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan E.T., cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamalarıyla adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

Olayın özeti

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, E.T. isimli şüpheli "cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütlerinin propagandasını yapmak" iddialarıyla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmasının ardından emniyetteki işlemler tamamlandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından E.T. adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulama ve işlemler sonucunda mahkeme tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

İcraya konulan işlem

Mahkeme kararıyla tutuklanan E.T., cezaevine teslim edilerek yargılama sürecinin devam etmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

NEVŞEHİR’DE CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇLARINDAN...

NEVŞEHİR’DE CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇLARINDAN GÖZALTINA ALINAN E.T. İSİMLİ ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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