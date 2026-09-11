Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı

Antalya’daki orman yangınını söndürme çalışmalarını tamamlayıp Eskişehir’e dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 RD 307 plakalı arazöz, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarında kavşakta 03 AHY 044 plakalı otomobille çarpıştı ve orta refüje devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İnceleme ve kimlik tespiti:

Kazanın ardından jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Olayda hayatını kaybeden ile yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININDAN DÖNEN ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT ARAZÖZÜN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMA SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI.