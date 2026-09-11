Dolar 48,5979 +0,14%
Euro 56,3929 +0,00%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.879,97 -0,09%
EUR/USD 1,1600 -0,12%
Brent Petrol 105,06 -2,39%
--°

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya’daki yangını söndürüp Eskişehir’e dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, İhsaniye Ayazini yakınlarında otomobille çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yangın söndürdükten dönen arazöz kavşakta otomobille çarpıştı

Antalya’daki orman yangınını söndürme çalışmalarını tamamlayıp Eskişehir’e dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 RD 307 plakalı arazöz, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarında kavşakta 03 AHY 044 plakalı otomobille çarpıştı ve orta refüje devrildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İnceleme ve kimlik tespiti:

Kazanın ardından jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Olayda hayatını kaybeden ile yaralananların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANTALYA&#039;DAKİ ORMAN YANGININDAN DÖNEN ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NE AİT ARAZÖZÜN OTOMOBİLLE...

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGININDAN DÖNEN ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT ARAZÖZÜN OTOMOBİLLE ÇARPIŞMA SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı
images

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede
images

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama
images

Yeşilköy'de jandarma operasyonu: izinsiz kazıda 5 kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı

Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı