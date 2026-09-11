Biletsiz uyarısı sonrası darp: otobüs şoförünü yaralayan üç kişi tutuklandı

Olay, 10 Eylül günü Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Stat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi R21 hat şoförü Ramazan M. (32), otobüste bilet kullanmayan 1'i kadın 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından belirtilen şahısların olay yerinden ayrılması sonrası kısa süre içinde başka bir gelişme yaşandı.

Olayın gelişimi:

Bir süre sonra otobüse gelen üç erkek şahıs, şoföre saldırıp darp etti ve aracın çeşitli noktalarına zarar verdi. Saldırı sırasında şoförün başının arka kısmında açılma oluştu; Ramazan M. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada olaya karıştıkları belirlenen E.C. (42), E.Y. (35) ve O.S. (25) yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi; savcının tutuklama talebi üzerine nöbetçi mahkemece üç kişi tutuklandı.

Yaşanan saldırı, toplu taşıma çalışanlarının görev sırasında karşılaştıkları güvenlik risklerini tekrar gündeme getirdi. Yetkililer ve kurumlar tarafından alınacak önlemler ile personel güvenliğinin sağlanması konusu önem taşıyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE, BİLETSİZ BİNEN 2 YOLCUYU UYARAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DARBEDEN 3 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.