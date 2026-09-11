KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

toplantıda öne çıkan başlıklar:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eylül ayı senato toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yeni akademik yılın açılış hazırlıklarıyla birlikte 2026 YKS yerleştirme sonuçları, uluslararasılaşma faaliyetleri, AR-GE çalışmaları ve üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" olma hedefi kapsamındaki göstergeler ele alındı.

kayıt ve yerleştirme sonuçları:

Rektör Kırışık, üniversitenin 2026 YKS yerleştirmelerinde yüzde 99,54 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Sağlık, bilişim, sanat ve mimarlık gibi fakülte ve meslek yüksekokullarında kontenjanların büyük ölçüde dolduğu belirtilirken, ek yerleştirmelerle birlikte genel doluluk oranının %100'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Kırışık, yeni açılan akademik birimlerin, özellikle Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ve Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

uluslararasılaşma ve Erasmus başarısı:

Toplantıda KBÜ'nün uluslararasılaşma stratejileri ve Erasmus+ faaliyetleri de değerlendirildi. Kırışık, üniversitenin Erasmus+ KA171 bütçesinde Türkiye birinciliğine yükseldiğini belirterek, 2024'te 116 kurum arasında 34'üncü, 2025'te 144 kurum arasında 18'inci sırada yer aldığını, 2026'da ise 156 kurum arasında ilk sıraya çıktığını söyledi. Bu başarının somut göstergesi olarak KBÜ'nün 126 bin 313 avro bütçe ile Türkiye birincisi olduğu kaydedildi. Rektör, bu kaynakla daha fazla akademisyen ve öğrencinin yurt dışı deneyimi kazanmasının ve ikili akademik iş birliklerinin güçlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve gençlik faaliyetleri:

Senatoda kampüs sürdürülebilirliği kapsamında yapılan çalışmalar da masaya yatırıldı. KBÜ'nün Sıfır Atık Belgesi'nin 5 yıl süreyle yenilendiği, kampüste atık yönetim altyapısının yenilendiği ve geri dönüşüm süreçlerinin geliştirilmeye devam edildiği bildirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen 22 özgün yazılım ile kurumsal süreçlerin dijitalleştiği; bu yerli yazılımların diğer üniversiteler tarafından da ilgi gördüğü belirtildi.

Millî Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destekler ve gençlik projeleri toplantıda öne çıkan diğer konular arasındaydı. TEKNOFEST takım sayısının 54'ten 170'e çıkarıldığı, öğrencilere yaklaşık 2 bin metrekarelik teknoloji atölyesi alanı tahsis edildiği açıklandı. Bu yıl 15 KBÜ takımı TEKNOFEST finallerine kaldı; Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kurduğu SkyMind takımı, havayolu tarife planlamasına yönelik geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla finale yükseldi. Gençlik faaliyetleri kapsamında ise Sosyalfest Gençlik Projesi için İçişleri Bakanlığı'ndan 600 bin lira hibe desteği sağlandığı ve Sosyalfest İdeathon hazırlıklarının sürdüğü aktarıldı.

araştırma üniversitesi hedefi ve stratejik yol haritası:

Toplantıda ayrıca üniversitenin "Araştırma Üniversitesi" vizyonu doğrultusunda mevcut durum ve performans göstergelerini içeren kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda Q1 ve Q2 düzeyindeki nitelikli yayınlar, akademik iş birlikleri, uluslararası araştırmacı potansiyeli ve AR-GE kapasitesi detaylandırıldı. Senato üyeleriyle paylaşılan yeni dönem stratejik yol haritasında AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi, patent çıktılarının artırılması, akreditasyon süreçlerinin ilerletilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gibi öncelikler yer aldı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı. Sunum ve değerlendirmeler sonucunda, yeni akademik yıl için belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik adımların uygulanmasına karar verildi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) EYLÜL AYI SENATO TOPLANTISI, REKTÖR PROF. DR. FATİH KIRIŞIK BAŞKANLIĞINDA SENATO TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.