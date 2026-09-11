Üçevler'de devrilen idare kamyonu: bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi hastanede

Üçevler'de kamyon devrildi

Muş merkezine bağlı Üçevler bölgesinde İl Özel İdaresine ait bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olayda kullanılan aracın plakası 49 AAR 692 olarak kaydedildi.

kaza ve müdahale:

Elde edilen bilgilere göre kazayı, sürücü F.Ö. yönetimindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasında kamyonun altında kalan Y.Y. (38) bulundu ve ekiplerin müdahalesiyle araç altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve olası sorumlulukların belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

MUŞ’TA İL ÖZEL İDARESİNE AİT KAMYONUN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.