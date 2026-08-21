Altınşehir Gazihan Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi, 6 nolu sağlık ocağı civarında gerçekleşti.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazada, sürücüsü Muhammet Burak K. olan 02 AGB 504 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 ZE 131 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.