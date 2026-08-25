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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden mevlid kandili'nde cami çıkışlarında limonata ve su ikramı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili'nde Hilal, Delikliçınar ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi camilerinde vatandaşlara limonata ve su ikram etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden mevlid kandili'nde cami çıkışlarında limonata ve su ikramı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili vesilesiyle cami çıkışlarında ikram dağıtarak geceye katılanlarla manevi duyguları paylaştı. Uygulama, Belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geleneksel programlar kapsamında gerçekleştirildi.

Kandilin paylaşımı:

Etkinlikte Hilal Camii, Delikliçınar Yeni Camii ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii çıkışlarında bulunan ekipler, cemaat ve vatandaşlara limonata ve su ikram etti. Kısa süreli dağıtımlar, cami çıkışlarında yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlandı ve gecenin huzuruna küçük bir katkı sunuldu.

vatandaşların tepkisi:

Programa katılanlar, manevi atmosferin paylaşıldığı bu anlamlı gecede gerçekleştirilen ikramdan memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye yetkilileri, uygulamanın birlik ve paylaşma duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise mübarek gecenin tüm İslam alemi için barış, kardeşlik, huzur ve hayırlar getirmesini dileyerek tüm hemşehrilerinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVLİD KANDİLİ’NİN MANEVİ İKLİMİNİ PAYLAŞMAK AMACIYLA CAMİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVLİD KANDİLİ’NİN MANEVİ İKLİMİNİ PAYLAŞMAK AMACIYLA CAMİ ÇIKIŞLARINDA VATANDAŞLARA LİMONATA VE SU İKRAMINDA BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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