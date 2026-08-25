Yurt dışı operasyonlarla 60 aranan şahıs Türkiye'ye getirildi

yurt dışında yakalanan 60 aranan şahıs ülkeye getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyon ve iş birliği çalışmaları sonucunda, kırmızı bültenle aranan 16 ile ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

iadelerin ülkelere göre dağılımı:

Çalışmalarda en çok iade Gürcistan'dan gerçekleştirildi; toplam 43 kişi geri getirildi. Bunun yanı sıra Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2 şahısın iadesi sağlandı. Ayrıca Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da aranan şahısların Türkiye'ye iadeleri yapıldı.

yürütülen koordinasyon ve birimler:

İade edilenler arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. isimli 16 şahıs yer alıyor. Ulusal seviyede aranan 44 şahsın da yurt dışında yakalanmasının ardından iadeleri gerçekleştirildi. Çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüldü.

Bakanlık açıklamasında, operasyonların EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YURT DIŞINDA YÜRÜTÜLEN OPERASYON VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARIYLA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 16 VE ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 44 OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SUÇLU TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ.