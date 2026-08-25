Mevlid kandilinde AK Parti'den dondurma ikramı

AK Parti'den kandil ikramı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Mevlid Kandili nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Programın ardından Şeyh Edebali Yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii çıkışında çocuklara ve cemaate dondurma ikramında bulundu.

etkinlik ve katılımcılar:

İkramı İl Başkanı Serkan Yıldırım ile Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz birlikte gerçekleştirdi. Etkinlik organizasyonu AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından yapıldı; Pazaryeri Belediye Başkanı Zeki Tekin ve teşkilat mensupları da vatandaşların kandilini tebrik etti.

başkanın mesajı:

Yıldırım, Mevlid Kandili'nin manevi huzurunu hemşehrilerle paylaşmak için bu ikramı yaptıklarını belirtti ve bu mübarek gecenin gönüllere huzur, dualara kabul getirmesini diledi. Yapılan ikram, kandil gecesinin geleneksel paylaşım ve birlik ruhunu yansıttı.

AK PARTİ'DEN DONDURMA İKRAMI