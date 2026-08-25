Kaynarca-Karasu yolunda çarpışma: hafif ticari takla attı, otomobil refüje çıktı

kaza yerinde yaşananlar:

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Kulaklı mevkiinde, Kaynarca-Karasu yolunda iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İddialara göre 06 GCN 539 plakalı hafif ticari araç ile 34 HE 7046 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarken, otomobil refüje çarparak durabildi.

Olay sırasında takla atan araçtaki kutu ve çeşitli parçalar yola savruldu; parçaların yola saçılması trafik güvenliğini olumsuz etkiledi. Bölgeye ulaşan ekipler, kazanın yarattığı enkazı kısa sürede temizlemek için çalışma başlattı.

yaralılar ve müdahale:

Kazada sürücüler M.C. ve N.P. yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerine ayrıca jandarma ekipleri gelerek çevre güvenliğini sağladı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yolda biriken malzemelerin temizlenmesinin ardından trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

kazanın etkileri ve süreç:

Kaza, taşınan malzemelerin yola saçılması nedeniyle kısa süreli trafik aksamasına neden oldu. Yetkililerin ifadesine göre, enkazın kaldırılması ve olay yerindeki fiziki incelemelerin tamamlanmasının ardından soruşturma sürdürülecek.

Kazanın kesin nedeni ve sorumluluk dağılımı, jandarma tarafından yürütülen araştırmanın ardından netleşecek. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ MALZEMELER YOLA SAÇILDI.