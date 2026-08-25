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Bartın kıyısında tekrar sahile vuran insansız hava aracı

Bartın Kapısuyu plajında gençlerin bulduğu ve jandarmaya teslim edilen İHA, son 70 günde bölgede tespit edilen üçüncü benzer araç oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bartın kıyısında tekrar sahile vuran insansız hava aracı

bölgeye müdahale ve güvenlik önlemleri:

Karadeniz’in Bartın açıklarında, Kapısuyu köyü plajında denizde yüzen gençlerin fark ettiği cisim jandarmaya bildirildi. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu önce bölgeyi kontrol etti.

Mühimmat bulunma ihtimaline karşı yetkililer, dronun sahile sürüklenmesini sahil güvenlik gözetiminde bekletti. Sahile ulaştıktan sonra araç, jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında incelenmek üzere alındı.

ilk tespitler ve benzerlikler:

Yapılan ön incelemede, İHA’da mühimmat bulunmadığı belirlendi. Dronun gövde ve kanatlarının strafor köpükten, pervanelerinin ağaçtan, eklenti vidalarının ise plastikten olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, aracın Rus yapımı olabileceğini değerlendiriyor; menşei ise yapılacak ayrıntılı teknik inceleme için Ankara'da yapılacak incelemede kesinlik kazanacak.

süreç ve bölgedeki örüntü:

Bartın’da son dönemde benzer buluntuların tekrar etmesi dikkat çekiyor. Bölgedeki kayıtlara göre 14 Haziranda Kapısuyu Köyü Plajı’nda, 19 Haziranda ise Amasra ilçesine bağlı Çakraz Plajı’nda insansız hava araçları bulunmuştu. Bu son olayla birlikte 70 günde üçüncü benzer İHA tespiti yapılmış oldu.

Yetkililer, bulunan üç İHA’nın da birbirine benzer yapıda olduğunu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kullanılan modellerle paralellik taşıdığını belirtiyor. Bu benzerlikler, buluntuların kaynağının belirlenmesi ve deniz üzerinden sürüklenme yollarının tespiti için önem taşıyor.

Güvenlik birimleri, sahile vuran İHA'ların kökeni ve taşıdığı ekipman hakkında kesin sonuca ulaşana kadar bölgedeki devriye ve incelemeleri sürdürecek. Forensik analizler tamamlandığında, hem teknik özellikler hem de olası kullanım amacı hakkında daha net bilgiler paylaşılacak.

KARADENİZ&#039;İN BARTIN AÇIKLARINDA SON 70 GÜNDE ÜÇÜNCÜ İNSANSIZ HAVA ARACI(İHA) BULUNDU. KAPISUYU...

KARADENİZ'İN BARTIN AÇIKLARINDA SON 70 GÜNDE ÜÇÜNCÜ İNSANSIZ HAVA ARACI(İHA) BULUNDU. KAPISUYU KÖYÜ PLAJINDA BULUNAN İHA İNCELENMEK ÜZERE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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