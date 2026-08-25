Madama'da şehitler anıtını balyozla yıkan milletvekilinin eylemi tartışma yarattı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Batı Şeria'daki Madama köyünde Filistinliler tarafından dikilen 'Şehitler Anıtı'nı balyozla parçaladı. Olay, İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiği görüntülerle medyaya yansıdı ve bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Görüntülerde askerlerin konumu ve tutumu:

Filistin medyası tarafından yayımlanan videolarda, Sukkot ve beraberindeki kişilerin anıta saldırdığı sırada bir askerin grubun hemen yanında durduğu, diğer askerlerin ise bir ordu aracının yakınında bulunduğu görülüyor. O görüntüler, Sukkot'un eyleminin asker gözetiminde yapıldığı izlenimini güçlendiriyor.

İsrail basın organlarından Ynet'in aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sukkot'un bölgeye düzenleyeceği ve koruma talep edilen bir 'tur'a onay verdi. Bu onayın ayrıntıları ve yetkililerin olay anındaki koordinasyonuysa henüz netlik kazanmadı.

Olayın bölgesel yankıları ve tepkiler:

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar uzun süredir uluslararası ve bölgesel düzeyde tartışma konusu. Madama'daki anıtın yıkılması, hem bölgedeki Filistinli sakinler hem de insan hakları gözlemcileri tarafından kınanırken, olay İsrail iç politikasında da tartışma başlattı.

Bölgede gözlemlenen bu tür eylemler, günlük hayatı ve güvenlik dinamiklerini etkiliyor; yerel kaynaklar, benzer olayların toplumsal gerilimi artırdığını bildiriyor. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı ve resmi açıklama bekleniyor.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI MİLLETVEKİLİ ZVİ SUKKOT, FİLİSTİN'İN İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAĞI BATI ŞERİA'DA BULUNAN "ŞEHİTLER ANITI"NI İSRAİL ASKERLERİNİN KORUMASI ALTINDA BALYOZLA YIKTI.