Uşak'ta kandil atmosferi camilerde lokumla paylaşıldı

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Mevlid Kandili dolayısıyla kent genelindeki camilerde vatandaşlara lokum ikramında bulundu. Programa İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever ile belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Kamuoyuyla buluşma ve manevi paylaşım:

Gerçekleştirilen etkinlikler, kandilin maneviyatının paylaşılması ve vatandaşlarla bir araya gelinmesi amacıyla düzenlendi. Kent merkezindeki ve mahalle camilerindeki ikramlar sırasında katılımcılarla sohbet edildi ve samimi bir ortam oluşturuldu.

Birlik, beraberlik ve temenniler:

Yetkililer, Mevlid Kandili'nin birlik ve beraberliği güçlendirmesini ve insanlara gönüllere huzur getirmesini diledi. Etkinlik boyunca birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarıldı.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA KENTTEKİ CAMİLERDE VATANDAŞLARA LOKUM İKRAMINDA BULUNDU.