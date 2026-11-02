Altyapı seferberliği: Antalya yağışlara hazırlanıyor

Antalya’da yağışlara karşı altyapı çalışmaları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kent genelinde yağmur suyu altyapısının işlevselliğini korumak amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağışlı dönemlerde suyun güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak için hem hatlarda hem de yüzeyde bulunan mazgallarda müdahale gerçekleştiriyor.

Hatlarda kombine araçlarla temizlik:

ASAT ekipleri, yağmur suyu hatlarında biriken toprak, kum, çamur ve çeşitli malzemeleri kaldırmak için kombine kanal temizleme araçları kullanıyor. Bu araçlarla hat içindeki tıkanıklıklar yüksek basınçlı su ve vakum sistemi ile gideriliyor; aynı zamanda hatların genel durumu kontrol edilerek ihtiyaç duyulan noktalarda ek müdahaleler yapılıyor. Bu uygulama, yağış dönemlerinde hat kapasitesinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor.

Cadde ve sokak mazgallarında periyodik temizlik:

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokaklardaki mazgallar üzerinde biriken yaprak, toprak, plastik ve benzeri atıkları temizleyerek yüzey sularının sistem içine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Mazgallarda düzenli temizlik yapılması, suyun toplanmasını ve birikmesini önleyerek kentin yağışla mücadele kapasitesini artırıyor.

Yürütülen çalışmalar, altyapının sürekli olarak hazır tutulmasını ve yağış anlarında yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesini hedefliyor. ASAT ve ilgili şube müdürlüğünün koordineli müdahaleleri, kent genelinde su birikintilerine karşı alınan temel önlemler arasında yer alıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANTALYA GENELİNDE YAĞMUR SUYU HATLARI VE MAZGALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, YAĞIŞLI HAVALARDA SUYUN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLEBİLMESİ AMACIYLA HATLARDAKİ TIKANIKLIKLARI GİDERİRKEN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATIK YÖNETİMİ VE İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE MAZGALLARDA BİRİKEN ATIK VE MALZEMELERİ TEMİZLİYOR.