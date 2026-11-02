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Aydın'da akşama kadar devam edecek sağanaklar için tedbir çağrısı

Meteoroloji: Aydın ve batı ilçelerinde bugün akşama kadar kuvvetli sağanak bekleniyor; ani sel, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olun.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da akşama kadar devam edecek sağanaklar için tedbir çağrısı

meteorolojiden yapılan değerlendirme:

Meteoroloji, Aydın’da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (pazartesi) akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, yağışların Aydın merkez çevreleri ile batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği vurgulandı.

etki alanı ve beklenen olumsuzluklar:

Kuruma göre etkilenecek yerler arasında Efeler, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Kuşadası, Söke, Didim ve Germencik sayıldı. Meteoroloji, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekti.

vatandaşlara öneriler:

Yetkililer, riskleri azaltmak için sel ve su birikintisi olan alanlardan uzak durulmasını, dere yatakları ve taşkın bölgelerine yaklaşılmamasını ve kötü hava koşullarında araç kullanırken hızdan kaçınılmasını önerdi. Ayrıca, yıldırım tehlikesine karşı açık alanlarda korunma sağlanması ve güncel duyuruların takip edilmesi istendi.

Özetle, Aydın’da bugün akşama kadar yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor; vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AYDIN’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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