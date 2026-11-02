Sahada çözüm odaklı çalışmalar: Uşak’ta üreticilerle yerinde değerlendirme

saha ziyaretleri yerinde değerlendirme:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve teknik personelle birlikte kent genelinde üreticileri ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde üreticilerle birebir görüşülerek sahada karşılaşılan sorunlar dinleniyor ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştiriliyor.

bitkisel üretimde öncelikli uygulamalar:

Saha çalışmaları kapsamında hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama, gübreleme ve toprak verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar ele alınıyor. Üreticilere hasat öncesi ve sonrası süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor; yerinde yapılan değerlendirmelerle pratik ve uygulanabilir teknik öneriler paylaşılıyor.

hayvansal üretim, destekler ve sürdürülebilirlik:

Hayvan sağlığı, refahı ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri hakkında üreticilere bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca İyi Tarım Uygulamaları, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların etkin kullanımı, tarımsal destekleme programları, kırsal kalkınma projeleri ve tarım sigortaları konularında da kapsamlı yönlendirmeler sağlanıyor.

İl müdürlüğü ekipleri, üreticilerin bilgi ve tecrübelerini sahada dinleyerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Kurumun sosyal medya paylaşımında yer alan ifadeyle, "Üreticilerimizin bilgi ve tecrübelerini sahada dinleyerek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artıracak çalışmaları kararlılıkla yürütmeye, güçlü üretim ve güçlü kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDE ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEREK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİRİYOR.