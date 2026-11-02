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Yeşilyurt’ta parklar yenileniyor, sosyal yaşam alanları modernize ediliyor

Yeşilyurt Belediyesi, park ve yeşil alanlarda çim ekimi, ağaç budaması, spor aletleri bakımı ve aydınlatma yenilemeleriyle modern yaşam alanları sunuyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt’ta parklar yenileniyor, sosyal yaşam alanları modernize ediliyor

yenileme çalışmaları sürüyor:

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif bölgelerinde vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla çevre düzenleme ve peyzaj yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

park ve peyzaj uygulamaları:

Yeşilyurt’un dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında parklar, sosyal yaşam alanları, refüjler ve kavşaklar daha modern, estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor. Ekipler yeni çim ekimleri yaparken ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor, spor aletlerinin bakım ve onarımlarını sağlıyor ve kullanım ömrünü tamamlayan aydınlatma sistemlerini yeniliyor.

sosyal alanların dönüşümü:

Çocukların güvenle oyun oynayabildiği, gençlerin spor yapabildiği, ailelerin dinlenerek vakit geçirebildiği ortak alanlar baştan aşağı yenilenerek kullanım konforu artırılıyor. Refüj ve kavşaklardaki peyzaj düzenlemeleri ilçenin görsel değerine katkı sağlarken, çalışmalar Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine paralel yürütülüyor.

başkan geçit'in açıklaması:

Prof. Dr. İlhan Geçit yapılan çalışmaları anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Yeşilyurt’umuzun her köşesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımız, çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin huzurla vakit geçirdiği ortak yaşam alanlarımızdır. Malatya’mızın yeniden inşa sürecinde sosyal yaşam alanlarımızı da yenileyerek hemşehrilerimize daha modern, konforlu ve nitelikli ortamlar sunmayı hedefliyoruz. Yeşilyurt’a değer katacak hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BAŞKAN GEÇİT, “PARKLARIMIZI YENİLİYORUZ, MODERN YAŞAM ALANLARI SUNUYORUZ”

BAŞKAN GEÇİT, “PARKLARIMIZI YENİLİYORUZ, MODERN YAŞAM ALANLARI SUNUYORUZ”

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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