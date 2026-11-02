İznik'te ateşli suçtan aranan iki kişi polis operasyonuyla tutuklandı

Olay ve operasyon:
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan B.R.K. ve E.T. isimli firarileri takibe aldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüpheliler tespit edilen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Adli süreç ve araçla ilgili gelişme:
Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olay sırasında alıkonulan araç ise Bursa il merkezinde terk edilmiş halde bulundu.
Polis ekiplerince muhafaza altına alınan araç, yapılan inceleme ve prosedürlerin ardından sahibine teslim edildi.
İZNİK İLÇESİNDE 2 FİRARİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANIP TUTUKLANDI.
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