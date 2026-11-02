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Erdemli'de şölenle yeşeren umut: bin fıstıkçamı şehre dağıtıldı

Karayakup 3. Gastronomi Şöleni'nde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, bin fıstıkçamı fidanı dağıtarak doğa sevgisi ve çevre bilincini güçlendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Erdemli'de şölenle yeşeren umut: bin fıstıkçamı şehre dağıtıldı

Erdemli'de şölenle yeşeren umut

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen Karayakup 3. Gastronomi Şöleni etkinlikleri kapsamında, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin fıstıkçamı fidanı dağıtıldı. Festival alanında gerçekleştirilen dağıtım, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve etkinliğe farklı bir çevresel boyut kazandırdı.

etkinliğin hedefi:

Yetkililer, fidan dağıtımıyla amaçlarının yalnızca ağaç dikmek olmadığını; bunun aynı zamanda doğa sevgisini yaymak ve toplumda çevre bilincini artırmak olduğunu vurguladı. Her fidanın gelecek kuşaklara bırakılan bir yeşil miras olarak görüldüğünü belirten yetkililer, etkinliklerin sürdürülebilirlik bilincini pekiştirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

vatandaş katılımı ve farkındalık:

Festival ziyaretçileri, alanda dağıtılan fidanlara ilgi gösterdi; birçok katılımcı fidanları aileleriyle veya yakın çevreleri için talep etti. Etkinlik, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığın artmasına katkı sağladı. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin tekrarlanmasının hem yerel hem de bölgesel ölçekte olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN KARAYAKUP 3. GASTRONOMİ ŞÖLENİNDE VATANDAŞLARA BİN ADET...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN KARAYAKUP 3. GASTRONOMİ ŞÖLENİNDE VATANDAŞLARA BİN ADET FISTIKÇAMI FİDANI DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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