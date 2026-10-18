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Alüminyum yüklü tır köprüden düşüp alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nda lastik patlayan alüminyum yüklü tır, araca çarpıp Küçük Melen Köprüsü'nden 20 metre düşerek alev aldı; sürücü yaralanmadı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 16:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Alüminyum yüklü tır köprüden düşüp alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu

Alüminyum yüklü tır köprüden düşüp alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde lastiği patlayan bir tır, önündeki otomobile çarptıktan sonra Küçük Melen Köprüsü'nden yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek alev topuna döndü. Kazada tır sürücüsü Mortaza Ghassemi camdan fırlamasına rağmen yara almadan kurtuldu.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, İran uyruklu Mortaza Ghassemi'nin kullandığı 49 AB 667 plakalı, alüminyum yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıktı. Tır önce önündeki Aziz K. yönetimindeki 38 AU 920 plakalı otomobile çarptı; ardından Köprü'den Yenitaşköprü köyü yoluna savrularak şiddetli çarpmanın ardından alev aldı. Olayın etkisiyle tır kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, sağlık ve güvenlik müdahaleleri:

Bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale edip alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Otoyolda otomobilde bulunan sürücü Aziz K. ile yolcu Necla K. için sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya istikametinde trafik bir süre tek şeritten verildi. Tırın düştüğü Yenitaşköprü–Paşaormanı köy yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı ve bölgedeki çalışma tamamlandığında yol trafiğe açılacak. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

LASTİĞİ PATLATAN TIR KÖPRÜDEN UÇARAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

LASTİĞİ PATLATAN TIR KÖPRÜDEN UÇARAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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