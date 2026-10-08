Dolar 49,3136 +0,23%
Euro 55,2628 +0,32%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.592,85 +0,43%
EUR/USD 1,1218 +0,17%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Amasra açıklarında teknenin battığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Amasra açıklarında kaybolan 43 yaşındaki madencinin teknesinin batış anları kameraya yansıdı; arama çalışmaları su altı dronuyla yoğunlaştırıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasra açıklarında teknenin battığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Arama çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 6 Ekim Salı günü mesai sonrası balık tutmak için denize açılan 43 yaşındaki İlker Mızrap için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Mızrap, saat 16:30 civarında teknesiyle ayrıldı; eşine saat 17:45’te "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı göndermesine rağmen evine dönmedi. Olayın bildirilmesiyle Sahil Güvenlik komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve emniyet ekipleri harekete geçti.

Kullanılan unsurlar ve bölge taraması:

Arama çalışmalarında 1 helikopter, 4 bot, 1 polis botu ile çok sayıda drone, amatör balıkçılar ve kara ekipleri görev aldı. Ekipler liman, sahil, kayalık alanlar, çevre koylar ile Tavşan Adası çevresinde havadan, denizden ve karadan tarama yaptı. Yaklaşık 42 saattir süren çalışmalarda henüz madenciye ya da teknesine ait bir iz bulunamadı.

Kamera görüntüleri ve teknenin batışı:

İlçedeki yüzlerce güvenlik kamerası ve liman kamerası incelendi. Yapılan detaylı incelemede, bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen bir teknede batma anı tespit edildi. Görüntülerde teknenin bir anda suya gömülerek saniyeler içinde gözden kaybolduğu görülüyor; bu tespit üzerine aramalar Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı.

Su altı ekipmanları ve aileye bilgi:

Arama faaliyetlerine su altı görüntüleme sistemleri eklendi. Bölgeye gönderilen ve suyun altında 38 metreye kadar inebilen su altı dronu ile dalgıç ekipleri koordineli biçimde çalışıyor. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, elde edilen kamera kayıtları doğrultusunda bölgeyi yeniden tarıyor. Ailesine görüntüler hakkında bilgi verildi; aile beklentisi giderek tedirginliğe dönüştü.

Yetkililer, çalışmaların hava ve deniz koşullarına göre ivedilikle sürdürüleceğini, bölgedeki tüm kamera ve görsel verilerin titizlikle incelendiğini bildiriyor.

BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİ AÇIKLARINDA BALIK TUTMAK AMACIYLA DENİZE AÇILAN MADEN İŞÇİSİNİ ARAMA...

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİ AÇIKLARINDA BALIK TUTMAK AMACIYLA DENİZE AÇILAN MADEN İŞÇİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI İKİ GÜNDÜR SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı
images

vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kay...
images

Kadıköy'de silahla intihar girişimi: polis müzakere sonucu teslim oldu
images

Kayseri İncesu sapağında iki otomobil çarpıştı: üç kişi hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

Trump'tan Musk için övgü: 'zamanımızın Thomas Edison'u'

vali yardımcısının cansız bedeni termal tesiste bulundu; olay intihar olarak kayda geçti

Kampüs güvenliği için kapsamlı koordinasyon toplantısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı