Taksi durağındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: iş arkadaşı bacağından yaralandı

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında 23 Kasım tarihinde iki çalışma arkadaşı arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda S.G. bacağından yaralandı, şüpheli S.B. ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, durakta çalışan S.G. ile S.B. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve S.B., yanında bulundurduğu bıçakla iş arkadaşı S.G.'yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çağrılan polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet müdürlüğünün çalışması ve adli süreç:

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelinin kimliğini ve kaçış güzergâhını belirlemek üzere çalışma başlattı. Yürütülen takip sonucu S.B., Kavakpınar Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla birlikte aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, taksi durağı gibi ortak çalışma alanlarında çıkan anlaşmazlıkların hızla şiddete dönüşebileceğini gösterirken, yetkililer olayla ilgili delillerin toplanması ve adli sürecin yürütülmesi çalışmalarını sürdürdü.

PENDİK'TE TAKSİ DURAĞINDA BIÇAKLI KAVGA : 1 YARALI