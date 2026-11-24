Eber Gölü'nde yangınlar:

Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber Gölü'nde, akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi çevresindeki dört farklı noktada yangın çıktı.

oluşum ve yayılma:

Yangınlar, kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp büyüdü. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle alevler hızla yayılınca yangınların söndürülmesi zorlaştı.

görsel etki ve müdahale:

Oluşan alev ve yoğun duman, Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü. Yangınların söndürülmesi için ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı ve müdahale sürüyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖLLERİNDEN BİRİSİ OLAN EBER GÖNLÜN AFYONKARAHİSAR SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN 4 FARKLI NOKTASINDA YANGIN ÇIKTI.