olay ve yeni görüntüler:

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gündür aranan ve aslan olduğu iddia edilen hayvana ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerde hayvanın çimenlik bir alanda dolaştığı anlar yer alıyor; kayda yansıyan kareler kısa fakat tekrar incelenmeye uygun nitelikte.

görüntülerin değerlendirilmesi:

İncelenen görüntülerde hayvanın hareketleri ve vücut yapısı, ilk bakışta bir bölge sakinini tedirgin etmiş olsa da, uzman değerlendirmeleri ve valiliğin açıklaması doğrultusunda söz konusu canlının aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığı yönünde görüş bildirildi. Kamera açıları ve mesafe, tür tespiti için kısıt oluşturuyor; bu nedenle görseller üzerinde detaylı analiz sürüyor.

aramalar ve yürütülen çalışmalar:

Uskumruköy Mahallesi merkezli başlatılan arama faaliyetleri, çevre bölgelere doğru genişletildi. İstanbul Valiliği ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü taramalarda şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Yetkililer, hayvanın sahibinin kimliğinin ve bölgeye nasıl geldiğinin aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Olay kamuoyunun dikkatini çekerken, yetkililerin görüntüleri ve sahadan elde edilen bilgileri birleştirerek kesin sonuca ulaşmaya çalıştığı aktarılıyor. Arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL’UN SARIYER İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR ARANAN VE ASLAN OLDUĞU İDDİA EDİLEN HAYVANIN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜDE HAYVANIN ÇİMENLİK ALANDA GEZDİĞİ ANLAR YER ALDI.