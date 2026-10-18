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Amasra’da deniz kabardı, kayalıklara çarpan dalgalar 10 metreyi buldu

Amasra'da sabah başlayan şiddetli fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar kayalıklara çarparak 10 metreyi aştı, sahil güvenlik önlemleri alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:24

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Amasra’da deniz kabardı, kayalıklara çarpan dalgalar 10 metreyi buldu

fırtına sabah erken saatlerde etkisini gösterdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına, denizde kısa sürede etkisini artırdı. Açıklamalara göre denizde zaman zaman boyu 5 metre'yi aşan dev dalgalar kayalıklara çarptığında yüksekliği 10 metre'yi buldu.

gözlemlenen etkiler

Dalgaların şiddeti kıyı hattında ve liman çevresinde doğrudan hissedildi. Kayalıklara çarpan dalgalar, sahil kenarındaki bazı noktaları suyla doldurdu; özellikle Küçük limandaki otopark alanı sular altında kaldı. Bu görüntüler, kıyı boyunca yaşayanlar ve bölgede bulunanlar tarafından kaydedildi.

güvenlik önlemleri ve yetkililerin uyarıları

Emniyet güçleri, sahil güvenliği sağlamak amacıyla bazı bölgelere emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler ayrıca fırtına nedeniyle devrilme riski olan ağaçların yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri uyardı.

Fırtına nedeniyle Karadeniz’deki bazı gemi ve tekneler de güvenli liman arayışıyla Amasra Limanı'na sığındı. Yetkililer, sahile çıkarılan kayık ve teknelerin karadaki dalgaların etkisinden uzaklaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istedi.

Oluşan tablo, kıyı yerleşimlerinde ani hava değişimlerinin ve deniz koşullarının ne kadar hızlı tehlikeye dönüşebildiğini gösteriyor; yetkililer olası yeni dalga yükselişlerine karşı dikkatli olunmasını tekrar etti.

AMASRA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE DALGA BOYU 10 METREYİ AŞTI.

AMASRA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE DALGA BOYU 10 METREYİ AŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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