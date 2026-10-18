Midibüs şarampole devrildi, Gölhisar'da 1 kişi yaralandı

kaza detayı:

Akşam saatlerinde Denizli-Gölhisar kara yolu Çamköy yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 DJ 915 plakalı midibüs şarampole devrildi. Araçta bulunan toplam 8 kişiden biri yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖLHİSAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİDİBÜSÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI