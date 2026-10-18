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Midibüs şarampole devrildi, Gölhisar'da 1 kişi yaralandı

Gölhisar'da 15 DJ 915 plakalı midibüs sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi; araçtaki 8 kişiden 1'i yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Midibüs şarampole devrildi, Gölhisar'da 1 kişi yaralandı

kaza detayı:

Akşam saatlerinde Denizli-Gölhisar kara yolu Çamköy yakınlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 DJ 915 plakalı midibüs şarampole devrildi. Araçta bulunan toplam 8 kişiden biri yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcuya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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