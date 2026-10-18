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Krallara hayır dalgası sandığa odaklanıyor: erken oy çağrısı ülke geneline yayıldı

New York'ta başlayan 'Krallara Hayır: Erken Oy Kullan' eylemleri ülke geneline yayıldı; göstericiler seçmen kayıtlarını kontrol ve erken oy çağrısı yapıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Krallara hayır dalgası sandığa odaklanıyor: erken oy çağrısı ülke geneline yayıldı

New York merkezli eylemler 3 Kasım ara seçimlerine odaklandı

New York'un Manhattan bölgesindeki Washington Square Parkta toplanan yüzlerce kişi, 'Krallara Hayır: Erken Oy Kullan' sloganıyla bir araya geldi. Göstericiler, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik ve ekonomi politikalarına, başkanlık yetkilerinin kullanımına ve seçim sistemi üzerinde yaptığı müdahalelere tepki gösterdi. Etkinlikte konuşmacılar, vatandaşları seçmen kayıtlarını kontrol etmeye ve mümkünse erken oy kullanmaya çağırdı.

Gösterilerin coğrafyası ve örgütlenme:

Manhattan'ın yanı sıra Brooklyn, Queens ve Bronxta da gösteriler düzenlendi; protestocular seçimle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı. Organizatörlerin açıkladığı üzere, eylemler ülke çapında yayılarak 3 binden fazla etkinlik şeklinde planlandı. Washington'da Lincoln Anıtı önünde, Los Angeles, Chicago, San Francisco ve Atlanta gibi büyük kentlerde eş zamanlı buluşmalar ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Talepler, sloganlar ve odak noktası:

Gösterilerde sıkça atılan sloganlar arasında 'Krallara Hayır', 'ICE Defol' ve 'İran Savaşına Hayır' yer aldı. Katılımcılar, özellikle posta yoluyla oy kullanma uygulamaları ile seçmenlerin vatandaşlık durumlarının denetlenmesine yönelik girişimlerin demokratik hakları tehdit ettiğini savundu. Federal yönetim ise bu uygulamaları seçim güvenliğini sağlama amacıyla uyguladığını belirtiyor.

Hareketin organizatörleri, eylemlerin herhangi bir siyasi partiyi doğrudan desteklemeyi amaçlamadığını; hedeflerinin demokratik katılımı artırmak ve seçmenleri sandığa gitmeye teşvik etmek olduğunu vurguladı. ABD ara seçimleri 3 Kasım'da yapılacak; New York'ta erken oy kullanma süreci 24 Ekim'de başlayıp 1 Kasım'a kadar devam edecek. Seçimlere 17 gün kala sokaklara çıkan protestocuların bu kez tepkilerini sandığa taşımayı hedeflediği bildirildi.

ABD&#039;NİN NEW YORK KENTİNDE YÜZLERCE KİŞİ, BAŞKAN DONALD TRUMP KARŞITI &quot;KRALLARA HAYIR: ERKEN OY...

ABD'NİN NEW YORK KENTİNDE YÜZLERCE KİŞİ, BAŞKAN DONALD TRUMP KARŞITI "KRALLARA HAYIR: ERKEN OY KULLAN" SLOGANIYLA PROTESTO DÜZENLEDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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