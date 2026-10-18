Gölhisar'da yörük gelenekleriyle abd ve burdur buluştu

Gölhisar'da yörük geleneğiyle yapılan düğün iki ülkeyi bir araya getirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir koşu organizasyonunda tanışan Fatoş Eryurt ile Amerikalı Benny Brikman, Burdur'un Gölhisar ilçesinde geleneklere uygun bir Yörük düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Çift, evlilik sürecinde kız isteme merasimini sosyal medya üzerinden gerçekleştirirken, düğün töreni memleketin ritimleriyle örüldü.

Tanışma ve yaşam öyküsü:

Fatoş Eryurt, yaklaşık 6 yıl önce eğitim ve iş imkânları için ABD'ye gittiğini, ilk olarak öğrenci olarak bulunduğunu ve sonrasında iş bularak yaşamını orada şekillendirdiğini söyledi. Gelin, tanışma sürecine ilişkin olarak '2 yıl öncesinde tanıştık' ifadelerini kullandı; bu karşılaşma bir koşu yarışında gerçekleştiği için hikâye spor ve tesadüf eksenli bir başlangıca işaret ediyor.

düğün kararı, isteme ve ailelerin rolü:

Çift, evlenme kararı aldıktan sonra düğün için Eryurt'un memleketi Gölhisar'ı tercih etti. Gelinin babası İsa Eryurt ise kızının 2019 yılında Amerika'ya gittiğini belirterek, kızının Benny ile ilişkisinin 2025 yılında evlenme aşamasına geldiğinin kendilerine bildirildiğini aktardı. Baba İsa Eryurt, 'Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik' diyerek, törenin geleneksel biçimde yapılması talebini vurguladı.

Çift, aileyi telefon ve sosyal medya aracılığıyla tanıştırdı; damadın ailesi Gölhisar'a gelemediği için isteme töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu yöntem, uzaklardaki akrabaların sürece katılmasını sağlarken, yerel geleneklerin de eksiksiz uygulanmasını mümkün kıldı.

Yöresel tören ve misafirlerin katılımı:

Düğün, davul-zurna ve Yörük ezgileriyle gerçekleştirildi. ABD'den gelen damadın iş arkadaşları ve komşuları da törene katılarak, davetlilerle birlikte yöresel oyunlara eşlik etti. Misafirler Türk mutfağı ve bölge kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu; tören boyunca renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gelin Fatoş Eryurt, aileyi evlilik kararına ikna etmenin zor olduğunu ancak başlangıçtaki şaşkınlığın yerini desteğe bıraktığını belirtti: 'Ailemi ilk arayıp söylediğimde çok fazla şaşırdılar. Sonrasında ise bize çok fazla destek oldular. Bazı olumsuzluklar da olsa da sonundan her şey ayarlandı.'

Hem yerel geleneğe bağlı kalan hem de uluslararası bir buluşmaya dönüşen bu tören, göç, teknoloji ve aile bağlarının nasıl iç içe geçtiğini gösteren somut bir örnek oluşturdu.

Amerikalı damada Burdur'da yörük düğünü