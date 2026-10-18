Turup mesire alanına gece saldırısı: yeni giriş kapısı kullanılamaz hâle geldi

olayın özeti:

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Turup Mesire Alanında gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yeni yapılan giriş kapısı, kimyasal madde kullanılarak ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı; ancak kapı tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.

müdahale ve tespitler:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde mesire alanındaki birçok aydınlatma lambasının kırıldığı ve ziyaretçilerin kullandığı misafir çardaklarının zarar gördüğü bildirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları bölgedeki yangının çevreye sıçramasını önledi.

soruşturma sürüyor:

Olay yeri incelemesi devam ediyor; yetkililer yangının çıkış şekli ve kullanılan kimyasal maddenin türünü belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor. Konuyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDEKİ TURUP MESİRE ALANI'NIN GECE SAATLERİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YENİ YAPILAN GİRİŞ KAPISI, KİMYASAL MADDE KULLANILARAK YAKILD